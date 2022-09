(Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – “E’ unaquella che ci accingiamo a giocare in un anno che haladie la comparsa di più di un’occasione di inquietudine con cui facciamo i conti sia personalmente che come dirigenti dierativa. Nessuno di noi credo a inizioavrebbe potuto prevedere una situazione di tale complessità peraltro non solo destinata a durare, ma con buone probabilità a accentuarsi”. A dichiararlo è Maura, amministratrice delegata diItalia, commentando il Rapporto. “E’ questo – prosegue– anche il tempo della responsabilità che comeabbiamo nei confronti dei nostri dipendenti, delle ...

telodogratis : Latini (Coop): “Il 2022 ha segnato la fine di molte certezze, stiamo giocando partita decisiva” - zazoomblog : Latini (Coop): “Il 2022 ha segnato la fine di molte certezze stiamo giocando partita decisiva” - #Latini #(Coop):… - zazoomblog : Latini (Coop): Il 2022 ha segnato la fine di molte certezze stiamo giocando partita decisiva - #Latini #(Coop):… - ledicoladelsud : Latini (Coop): “Il 2022 ha segnato la fine di molte certezze, stiamo giocando partita decisiva” - lifestyleblogit : Latini (Coop): 'Il 2022 ha segnato la fine di molte certezze, stiamo giocando partita decisiva' - -

A dichiararlo è Maura, amministratrice delegata diItalia, commentando il Rapporto 2022. "E' questo - prosegue- anche il tempo della responsabilità che comeabbiamo nei ...A dichiararlo è Maura, amministratrice delegata diItalia, commentando il Rapporto 2022. 'E' questo - prosegue- anche il tempo della responsabilità che comeabbiamo nei ...Roma, 8 set. (Adnkronos) - E una partita decisiva quella che ci accingiamo a giocare in un anno che ha segnato la fine di molte certezze e la comparsa di più di un occasione di inquietudine con ...Nel Supermercato Ex Coop di Cisterna da giorni e' affisso un volantino sulle saracinesche del Centro Commercialele La Grangia, che recita "Chiuso per ristrutturazione": per la Uiltucs Latina il negozi ...