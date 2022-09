“L’area di sgambamento cani è in condizioni di degrado”

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 8 settembre 2022) di Erika Noschese Individuare un luogo, ipoteticamente in zona parco Pinocchio, per la costruzione di un’area, provando prima a riqualificare quella già esistente e poi procedendo ad un ampliamento del sito, sfruttando le zone limitrofe che ben si prestano ad essere area diper. È la richiesta avanzata da 161 cittadini salernitani che hanno aderito alla petizione lanciata dagli avvocati Roberto Cocozza e Achille Serio e dal dottor Alfredo Giorleo che hanno presentato anche una bozza di progetto al sindaco Vincenzo Napoli e all’assessore alle Politiche Ambientali, Massimiliano Natella chiedendo loro di considerare la proposta avanzata per una maggiore tutela degli animali domestici che spesso non hanno aree idonee nel capoluogo di provincia. Già negli anni passati, i promotori della richiesta hanno evidenziato più ...