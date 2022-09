GiuseppeConteIT : Oggi a #Crotone ennesima tragedia del lavoro. La politica non può restare a guardare: il @Mov5Stelle chiede un patt… - AMarco1987 : L’agenda della destra ci fa tornare indietro di trent’anni, spiega Frans Timmermans - mariell35594079 : RT @Rastamit: @jacopo_iacoboni Il grande giornalista ha avuto un colpo di sonno a metà della frase di #Conte: 'La crisi di governo “non l’h… - Linkiesta : L’agenda della destra ci fa tornare indietro di trent’anni, spiega Frans #Timmermans | #ElezioniPolitiche22 - liamazzola : @Camy_cami Il liceo di mio figlio fornirà l’agenda della legalità il primo giorno di scuola -

la Repubblica

Avrebbe parlato di vittoriademocrazia. Solo che la ...e troppo tardi si è reso conto che i grillini non hanno mai amato'...tardi si è reso conto che i grillini non hanno mai amato...... le pensioni assunsero un ruolo fondamentale nell'politica. Nacque infatti la Quota 100, misura che consentiva'uscita ... perché dopo la Quota 100 nelle intenzioniLega per esempio, c'... Frans Timmermans: “L'agenda sociale di questa destra mette paura”