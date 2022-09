La stretta Bce non basta, l'euro sotto la parità con il dollaro (Di giovedì 8 settembre 2022) L'euro non riesce a tenere la parità con il dollaro nonostante il maxi - rialzo dei tassi deciso dalla Bce e l'annuncio di ulteriori future strette al costo del denaro. La moneta unica, che sconta ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 settembre 2022) L'non riesce a tenere lacon ilnonostante il maxi - rialzo dei tassi deciso dalla Bce e l'annuncio di ulteriori future strette al costo del denaro. La moneta unica, che sconta ...

fattoquotidiano : Bce verso un nuovo aumento dei tassi mentre l’Ue rischia la recessione: è scontro tra falchi e colombe sulla dimens… - iconanews : La stretta Bce non basta, l'euro sotto la parità con il dollaro - fisco24_info : La stretta Bce non basta, l'euro sotto la parità con il dollaro: Moneta unica scende fino a 0,993 sul dollaro - MarchezVousLuci : RT @ilgiornale: Nuova stretta sui tassi: la Bce sdogana la lotta all'inflazione, ma non con l'intensità chiesta dai falchi. Lagarde: 'nuovi… - ilgiornale : Nuova stretta sui tassi: la Bce sdogana la lotta all'inflazione, ma non con l'intensità chiesta dai falchi. Lagarde… -