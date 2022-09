Gli Usa rischiano una nuova guerra civile (Di giovedì 8 settembre 2022) Leggevo un sondaggio secondo il quale metà degli americani si dicono convinti che entro quattro-cinque anni gli Usa saranno squassati da una guerra civile. Possibile? Certo, non sarebbe come la precedente e, finora, unica. Quella tra nordisti e sudisti aveva ragioni economiche, che per agli americani sono sempre state le più importanti. Sulla loro moneta, il dollaro, c’è scritto che hanno fede in Dio («In God we trust») ma è messo in modo che non si capisce se il Dio sia proprio la moneta. Si potrebbe anche sospettarlo, dal momento che è sempre uguale a se stessa da quasi due secoli, mentre tutti gli altri Paesi cambiano spesso la loro per renderne complicata la falsificazione. La guerra civile ottocentesca fu detta di Secessione perché il Nord industriale e protezionista stava strangolando il Sud agrario e liberista. ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 8 settembre 2022) Leggevo un sondaggio secondo il quale metà degli americani si dicono convinti che entro quattro-cinque anni gli Usa saranno squassati da una. Possibile? Certo, non sarebbe come la precedente e, finora, unica. Quella tra nordisti e sudisti aveva ragioni economiche, che per agli americani sono sempre state le più importanti. Sulla loro moneta, il dollaro, c’è scritto che hanno fede in Dio («In God we trust») ma è messo in modo che non si capisce se il Dio sia proprio la moneta. Si potrebbe anche sospettarlo, dal momento che è sempre uguale a se stessa da quasi due secoli, mentre tutti gli altri Paesi cambiano spesso la loro per renderne complicata la falsificazione. Laottocentesca fu detta di Secessione perché il Nord industriale e protezionista stava strangolando il Sud agrario e liberista. ...

