F1 GP Italia 2022: Hamilton cambia motore, penalità in griglia a Monza (Di giovedì 8 settembre 2022) penalità in vista in griglia di partenza per Lewis Hamilton nel Gran Premio d’Italia a Monza. Il pilota della Mercedes, infatti, ha cambiato motore, arrivando a quota quattro e dunque superando il numero consentito dalla Fia in una singola stagione senza incorrere in penalità. Inevitabile la sostituzione in quanto il terzo propulsore si era danneggiato nello scontro con Alonso a Spa. Il britannico sette volte campione del mondo partirà dunque dal fondo. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022)in vista indi partenza per Lewisnel Gran Premio d’. Il pilota della Mercedes, infatti, hato, arrivando a quota quattro e dunque superando il numero consentito dalla Fia in una singola stagione senza incorrere in. Inevitabile la sostituzione in quanto il terzo propulsore si era danneggiato nello scontro con Alonso a Spa. Il britannico sette volte campione del mondo partirà dunque dal fondo. SportFace.

