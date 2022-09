Europa League, Shomurodov non basta: Roma ko contro Ludogorets (Di giovedì 8 settembre 2022) Alla prima serata europea la Roma di Mourinho si scioglie, per carenza di grinta, aggressività e cinismo, perdendo 2-1 sul campo dei bulgari del Ludogorets e mettendo subito in salita la corsa per il primo posto nel girone di Europa League. Quella che doveva essere la sfida della riscossa, per dimenticare il poker subito ad Udine in campionato e rilanciare le proprie ambizioni, si trasforma in una gara che rischia subito di cambiare le prospettive continentali dei giallorossi. Tre occasioni gettate nel primo tempo e altrettante nella ripresa finiscono per essere punite dai bulgari che con Celik al 72' trafigge la squadra di Mourinho che trova la forza di pareggiare con Shomurodov all'86' per poi farsi di nuovo infilare da Nonato a due minuti dal termine. I giallorossi non hanno vissuto gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Alla prima serata europea ladi Mourinho si scioglie, per carenza di grinta, aggressività e cinismo, perdendo 2-1 sul campo dei bulgari dele mettendo subito in salita la corsa per il primo posto nel girone di. Quella che doveva essere la sfida della riscossa, per dimenticare il poker subito ad Udine in campionato e rilanciare le proprie ambizioni, si trasforma in una gara che rischia subito di cambiare le prospettive continentali dei giallorossi. Tre occasioni gettate nel primo tempo e altrettante nella ripresa finiscono per essere punite dai bulgari che con Celik al 72' trafigge la squadra di Mourinho che trova la forza di pareggiare conall'86' per poi farsi di nuovo infilare da Nonato a due minuti dal termine. I giallorossi non hanno vissuto gli ...

