Europa League | Ludogorets-Roma 2-1

(Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – Il Ludogorets sconfigge 2-1 la Roma nel match valido per la prima giornata del gruppo C di Europa League disputato alla Ludogorets Arena di Razgrad in Bulgaria. Al vantaggio dei padroni di casa con Cauly al 72? replica Shomurodov all'86'; due minuti dopo arriva il gol partita di Nonato. Nell'altro incontro del girone il Betis Siviglia vince 2-0 in trasferta sul campo Hjk Helsinki.

