Emma Marrone: “Mio padre è morto di leucemia, basta speculare con illazioni fantasiose e ignoranti sulla questione dei vaccini” (Di giovedì 8 settembre 2022) A pochi giorni dalla morte del padre Rosario, Emma Marrone ringrazia i fan e replica, in maniera forte e decisa, a chi ha tentato di speculare e di creare illazioni sull’improvvisa perdita. Visibilmente provata dalla sofferenza e dal dolore degli ultimi giorni, la cantante salentina si rivolge al pubblico affidando il suo pensiero ad un video pubblicato su Instagram. “Grazie per tutto l’amore che ci avete dimostrato in questi giorni così difficili e dolorosi”, esordisce Emma. “Avrei voluto anche commentare tutti quei soggetti che stanno speculando sul buon nome di mio padre tirando su le solite illazioni fantasiose e ignoranti sulla questione dei vaccini. Credo che a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) A pochi giorni dalla morte delRosario,ringrazia i fan e replica, in maniera forte e decisa, a chi ha tentato die di crearesull’improvvisa perdita. Visibilmente provata dalla sofferenza e dal dolore degli ultimi giorni, la cantante salentina si rivolge al pubblico affidando il suo pensiero ad un video pubblicato su Instagram. “Grazie per tutto l’amore che ci avete dimostrato in questi giorni così difficili e dolorosi”, esordisce. “Avrei voluto anche commentare tutti quei soggetti che stanno speculando sul buon nome di miotirando su le solitedei. Credo che a ...

