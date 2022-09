Elodie | “Andrea Iannone è coatto” ma con lui è la sua estate più bella

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 8 settembre 2022)stanno insieme, la cantante lo rivela senza girarci troppo intorno mentre si racconta a Vanity Fair. Sa anche che nessuno dei due sta pensando seriamente al futuro, si piacciono e forsepotrebbe anche stupiresuperando Marracash ma è ancora tutto da scoprire. Di certo la splendida ex alunna di Amici ha capito che, non per questo le piace di meno, anzi lo trova un ragazzo divertente, con lui ride molto. E’ infatti l’piùpere racconta che nonostante sia finita spesso al centro del gossip nessuno è riuscito a rovinargli le vacanze. E’ stata un’tra le più belle della sua vita e di certo parte del ...