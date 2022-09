Elisabetta | l' amore per i cavalli | la passione di una vita

(Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. - (Adnkronos) - La grandesportiva della ReginaII, morta oggi a Balmoral all'età di 96 anni, è quella per i. Un, quello per il mondo equestre, che l'ex sovrana d'Inghilterra coltiva sin da bambina; il primo cavallo diera, infatti, un Pony Shetland di nome Peggy che il padre, Re Giorgio VI, le regalò quando aveva appena quattro anni. Da quel momento non ha praticamente mai smesso di praticare equitazione, fino a circa un anno dalla scomparsa.ha sempre prediletto i purosangue da corsa e ha posseduto una scuderia di primissimo livello. Laper isi è declinata in molti aspetti della sua: ha sempre mato fare lunghe passeggiate quando libera dagli ...

MarcoEs87470669 : RT @VanityFairIt: Un amore durato una vita quello tra la Regina e Filippo, quando lui aveva 18 anni e lei solo 13. Storia di un amore lungo… - GiorgioBergesio : Addio alla Regina Elisabetta che si è spenta oggi a 96 anni, dopo 70 di regno. Una donna entrata nella storia con l… - VanityFairIt : Un amore durato una vita quello tra la Regina e Filippo, quando lui aveva 18 anni e lei solo 13. Storia di un amore… - czalonso : Ultimo vero esempio di amore e appartenenza ad una nazione. Anche attraverso i tanti drammi familiari. È stata un p… - Roma_Amore_Mio : È MORTA LA REGINA ELISABETTA La Gran Bretagna e il mondo sono in lutto per la morte di Elisabetta II, avvenuta og… -

ha continuato a svolgere il proprio ruolo fino agli ultimi giorni, partecipando ad ... nel suo ultimo giorno: "Il lutto è il prezzo che paghiamo per l'".Unfuori le righe le spiana la strada verso il tronodi York era nata principessa, il 21 aprile del 1926, alle 02:40 di mattina al numero 17 di Bruton Street, nel quartiere di ...Roma, 8 set. - (Adnkronos) - La grande passione sportiva della Regina Elisabetta II, morta oggi a Balmoral all'età di 96 anni, è quella per i cavalli. Un amore, quello per il mondo equestre, che l'ex ...Elisabetta II ha dimostrato di essere "una tosta" già giovanissima, quando a soli 25 anni ha assunto su di sé il peso di una corona piovutale sulla testa, non per nascita ma per destino, dopo ...