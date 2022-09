Elisabetta Gregoraci, sbarco sexy alla Mostra del Cinema di Venezia (Di giovedì 8 settembre 2022) Alta, mora, fisico statuario e un sorriso che buca lo schermo. Elisabetta Gregoraci stavolta ha stupito il pubblico di Venezia 79 con un outfit total black che ha sottolineato, come se ce ne fosse bisogno, l’innato sex appeal e non solo. Il look di Gregoraci ha diMostrato che uno dei trend della prossima stagione, i pantaloni cargo, possono diventare protagonisti di look decisi che non rinunciano a un pizzico di femminilità. L’arrivo di Gregoraci al Lido di Venezia è stato definito come lo sbarco più glam di questa edizione della Mostra del Cinema. Reggiseno a vista, cargo neri Ermanno Scervino, sandali Aquazzura e occhiali da sole Yves Saint Laurent, la showgirl calabrese non è passata inosservata. Reduce da una ... Leggi su diredonna (Di giovedì 8 settembre 2022) Alta, mora, fisico statuario e un sorriso che buca lo schermo.stavolta ha stupito il pubblico di79 con un outfit total black che ha sottolineato, come se ce ne fosse bisogno, l’innato sex appeal e non solo. Il look diha dito che uno dei trend della prossima stagione, i pantaloni cargo, possono diventare protagonisti di look decisi che non rinunciano a un pizzico di femminilità. L’arrivo dial Lido diè stato definito come lopiù glam di questa edizione delladel. Reggiseno a vista, cargo neri Ermanno Scervino, sandali Aquazzura e occhiali da sole Yves Saint Laurent, la showgirl calabrese non è passata inosservata. Reduce da una ...

