Da Elisabetta II al Principe Carlo | “il certo per l’incerto”

Queen Elisabeth scompare a 96 anni lasciando il trono al figlio primogenito, il discusso Principe Carlo. Il paese teme già tempi bui La sovrana più amata d'Inghilterra si spegne oggi, Giovedì 8 Settembre 2022, all'età di 96 anni e dopo 70 anni di regno, il più longevo nella storia della Gran Bretagna. Il suo posto al trono verrà occupato dal 73enne Principe Carlo, un'incertezza per il paese nonché il sovrano più vecchio che Buckingham Palace abbia mai visto. A poche ore dalla scomparsa dell'amatissima Elisabetta II si prevedono già tempi bui, "il certo per l'incerto in un periodo storico difficile e complicato per la Gran Bretagna e per il mondo intero", riportano alcuni media di settore. Intanto sul profilo ufficiale The Royal Family il Principe

