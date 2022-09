Conference League, prima giornata: programma e diretta tv (Di giovedì 8 settembre 2022) La prima edizione della terza coppa europea è stata leggendaria per il calcio italiano: dopo dodici anni di attesa, infatti, la Roma ha riportato all’interno del nostro suolo nazionale una competizione del Vecchio Continente battendo a Tirano il Feyenoord al termine di una lunga ed avvincente cavalcata. Dalle parti di Firenze sognano, sottovoce, di ripetere l’epopea giallorossa. Ci sarà anche la Fiorentina tra le squadre che daranno vita alla prima giornata della Conference League. La compagine di Serie A inizierà alle ore 18:45 il suo percorso, al Franchi, contro i lettoni del Rigas FC: una gara molto semplice sulla carta, ma attenzione a non sottovalutare nessun avversario. Ecco il programma completo e la diretta tv. È tempo anche per la prima ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 settembre 2022) Laedizione della terza coppa europea è stata leggendaria per il calcio italiano: dopo dodici anni di attesa, infatti, la Roma ha riportato all’interno del nostro suolo nazionale una competizione del Vecchio Continente battendo a Tirano il Feyenoord al termine di una lunga ed avvincente cavalcata. Dalle parti di Firenze sognano, sottovoce, di ripetere l’epopea giallorossa. Ci sarà anche la Fiorentina tra le squadre che daranno vita alladella. La compagine di Serie A inizierà alle ore 18:45 il suo percorso, al Franchi, contro i lettoni del Rigas FC: una gara molto semplice sulla carta, ma attenzione a non sottovalutare nessun avversario. Ecco ilcompleto e latv. È tempo anche per la...

