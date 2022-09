Cassano dopo Napoli-Liverpool: “Spalletti è fenomenale”, poi la critica alla squadra (Di giovedì 8 settembre 2022) Nel corso della sua nuova rubrica intitolata “Habla Antonio”, Antonio Cassano, ex calciatore di Bari e Sampdoria, ha analizzato la vittoria del Napoli di Luciano Spalletti di ieri sera sul Liverpool di Jugen Kloop. Le sue dichiarazioni sulla prestazione di Piotr Zielisnki e compagni sono state al miele, condite però, allo stesso tempo, da una nota di agrodolce. Se inizialmente l’ex fantasista di Bari Vecchia ha definito quella degli azzurri “non una grande, ma una strepitosa partita, con il suo allenatore a dir poco forte, fenomenale e capace di impacchettare la difesa dei reds giocando sempre alti”. FOTO: Getty – Napoli SpallettiSuccessivamente, tuttavia, ha definito l’undici partenopeo una “squadra in questo momento normale“. Un’affermazione ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 8 settembre 2022) Nel corso della sua nuova rubrica intitolata “Habla Antonio”, Antonio, ex calciatore di Bari e Sampdoria, ha analizzato la vittoria deldi Lucianodi ieri sera suldi Jugen Kloop. Le sue dichiarazioni sulla prestazione di Piotr Zielisnki e compagni sono state al miele, condite però, allo stesso tempo, da una nota di agrodolce. Se inizialmente l’ex fantasista di Bari Vecchia ha definito quella degli azzurri “non una grande, ma una strepitosa partita, con il suo allenatore a dir poco forte,e capace di impacchettare la difesa dei reds giocando sempre alti”. FOTO: Getty –Successivamente, tuttavia, ha definito l’undici partenopeo una “in questo momento normale“. Un’affermazione ...

