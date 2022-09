Bertolucci non ci sta: “Sinner-Alcaraz di notte? Grave silenzio Atp e i giocatori non protestano” (Di giovedì 8 settembre 2022) “Ritengo molto Grave il silenzio dell’Atp sulla programmazione della partita tra Alcaraz e Sinner in ‘prime time’ per esigenze tv. Ormai i giocatori per prendere soldi farebbero di tutto, come si è visto a Wimbledon, ma se apri un cancello poi è difficile chiuderlo”. Paolo Bertolucci, in un’intervista all’Agi, esprime tutto il proprio disappunto per la scelta di far giocare il match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in tarda serata americana agli Us Open, con epilogo di notte in America e alle 9 del mattino in Italia: “Era accaduto anche in Coppa Davis a Madrid o in Australia e anche allora i tennisti non si lamentarono malgrado questa programmazione falsi le partite. Oggi Alcaraz è andato a letto almeno alle sei del ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 settembre 2022) “Ritengo moltoildell’Atp sulla programmazione della partita train ‘prime time’ per esigenze tv. Ormai iper prendere soldi farebbero di tutto, come si è visto a Wimbledon, ma se apri un cancello poi è difficile chiuderlo”. Paolo, in un’intervista all’Agi, esprime tutto il proprio disappunto per la scelta di far giocare il match tra Jannike Carlosin tarda serata americana agli Us Open, con epilogo diin America e alle 9 del mattino in Italia: “Era accaduto anche in Coppa Davis a Madrid o in Australia e anche allora i tennisti non si lamentarono malgrado questa programmazione falsi le partite. Oggiè andato a letto almeno alle sei del ...

