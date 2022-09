Anche la scienza conferma che basta una breve vacanza per ridurre lo stress (Di giovedì 8 settembre 2022) AGI - Lo stress cronico è un serio nemico dell'equilibrio fisiologico, quindi, fare una pausa è importante per evitare danni cellulari all'organismo. Lo rivelano alcune prove scientifiche di cui riferisce il Paìs oggi. Ma la domanda da porsi è: basta una vacanza per riposarsi davvero? O, invece, ci stressiamo di più quando facciamo lo slalom tra ingorghi, code in aeroporto e gare per piazzare l'ombrellone in prima fila sul lungomare? Vuoi o non vuoi, gran parte di noi vive in condizioni di stress quasi continuo, è la presa d'atto. La verità è che lo stress cronico è un serio nemico dell'equilibrio fisiologico e uno dei principali fattori scatenanti di malattie come la sindrome metabolica, il diabete di tipo 2, le malattie cardiovasclari, alcune malattie neurovegetative come il ... Leggi su agi (Di giovedì 8 settembre 2022) AGI - Locronico è un serio nemico dell'equilibrio fisiologico, quindi, fare una pausa è importante per evitare danni cellulari all'organismo. Lo rivelano alcune prove scientifiche di cui riferisce il Paìs oggi. Ma la domanda da porsi è:unaper riposarsi davvero? O, invece, ciiamo di più quando facciamo lo slalom tra ingorghi, code in aeroporto e gare per piazzare l'ombrellone in prima fila sul lungomare? Vuoi o non vuoi, gran parte di noi vive in condizioni diquasi continuo, è la presa d'atto. La verità è che locronico è un serio nemico dell'equilibrio fisiologico e uno dei principali fattori scatenanti di malattie come la sindrome metabolica, il diabete di tipo 2, le malattie cardiovasclari, alcune malattie neurovegetative come il ...

Agenzia_Italia : Anche la scienza conferma che basta una breve vacanza per ridurre lo stress ?? - CiccioPilota656 : @ZetaZero16 @puledra1977 Se mi spieghi dov'è l'intelligenza nella critica della Cancellieri ti regalo un biglietto… - TuttoSportUSA : Vincera’ chi ha il coraggio di superare il GP, e staccarsi dalla logica degli interessi di big pharma che e’ molto… - La_gaia_scienza : @mrctrdsh @lador58 Però non ci si metta anche lei ad attaccare Renzi per favore. É una pratica per politici mediocr… - befiendfyre : Sono ironica ovviamente, se solo fosse uomo di scienza avremmo anche documenti spaziali oltre che nucleari -