Alfonso Signorini | la confessione sulla ex fidanzata lascia tutti a bocca aperta

(Di giovedì 8 settembre 2022)ha rito un’intervista al Corriere della Sera. Il famoso giornalista ha rivelato tante cose di sé, anche molto private.ha parlato del suo ex e ha fatto una rivelazione chocsuadi tanti anni fa, Laura: ecco le sue parole.fidanzato, chi è Nell’autobiografia “L’altra parte di me”, il conduttore del GF Vip ha scritto: “Sono gay ma non mi piacciono i gay”.ha spiegato cosa intendesse. “Non mi piacciono quelli rappresentati da certi media, la riduzione a macchietta. Ma difendo i Gay Pride come forma suprema di libertà”, ha ammesso. Il conduttore ha avuto una lunga storia d’amore con Paolo Galimberti. I due dopo 18 anni insieme ...

Corriere : Signorini: «La mia ex è ancora convinta che io sia eterosessuale. Ho 100 autografi di Pavarotti» - zazoomblog : Rivelazione choc di Alfonso Signorini: “Dopo 18 anni e Paolo Galimberti ci siamo lasciati” - #Rivelazione #Alfonso… - zazoomblog : Alfonso Signorini e la gravidanza di Aurora Ramazzotti: Non era ancora al terzo mese solo dopo ho saputo -… - FQMagazineit : “Le foto di Cecchi Paone con il fidanzato superano il limite del buon gusto”: le parole di una lettrice di Chi fann… - blogtivvu : Alfonso Signorini torna single e si prepara al GF Vip: “Giovanni Ciacci? Questione di giustizia” #gfvip -

non ha il turbo di Enrico Mentana , ma una forza motrice altrettanto fuori mercato con cui racconta, ricorda, aggiunge, colora 27 anni di giornalismo da professionista (senza ...Il giornalista e conduttore parla della gravidanza della 25enne La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti rimane in silenzio sulla dolce attesaconferma: " Aurora Ramazzotti è incinta ". Il direttore di Chi , il settimanale che ha lanciato lo scoop sulla gravidanza della 25enne, torna a bomba sulla cicogna e non si tira ...Le ultime dichiarazioni sul GF VIP rivelano una novità sconcertante. Cambierà tutto e non ci sarà modo di evitarlo: ecco cosa succederà ...Aurora Ramazzotti è incinta oppure no Alfonso Signorini ha finalmente detto la verità sulla figlia di Michelle Hunziker!