Aida Yespica, sorriso stupendo e scollatura ipnotica: l’occhio dei fan cade lì (Di giovedì 8 settembre 2022) Aida Yespica si diverte a Venezia e fa impazzire i suoi tantissimi fan con un favoloso outfit, la profondissima scollatura mostra ‘bombe’ esplosive Ha ipnotizzato praticamente tutti nelle scorse ore… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 8 settembre 2022)si diverte a Venezia e fa impazzire i suoi tantissimi fan con un favoloso outfit, la profondissimamostra ‘bombe’ esplosive Ha ipnotizzato praticamente tutti nelle scorse ore… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

ParliamoDiNews : Aida Yespica illumina la laguna: la FOTO magnetizza e “dirige” proprio lì #08Settembre #Gossip - MoniRiya3 : Aida Yespica torna alla mondanità: a Venezia sensuale in bianco, foto - pleaselike17 : Aida Yespica torna alla mondanità: a Venezia sensuale in bianco, foto - Alizach36826991 : Aida Yespica torna alla mondanità: a Venezia sensuale in bianco, foto - Irha71229224 : Aida Yespica torna alla mondanità: a Venezia sensuale in bianco, foto -