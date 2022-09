Volley | IL CUORE DEI LEONI! L’Italia abbatte 3-2 la Francia campione olimpica e vola in semifinale ai Mondiali dopo 12 anni!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 settembre 2022)ha spedito a casa i Campioni Olimpici! Triturati, annichiliti, travolti, spompati, strapazzati, derubricati, schiacciati. Vinti. In una partita da dentro o fuori. In uno scontro diretto, nel quarto di finale dei2022 dimaschile. I Campioni d’Europa hanno battuto laper 3-2 (24-26; 25-21; 23-25; 25-22; 15-12), trionfando al termine di un tie-break condotto in maniera antologica, risalendo la china da 0-1 e 1-2, contro una corazzata autentica e che era la grande favorita della vigilia di questa rassegna iridata. I ragazzi del CT Fefé De Giorgino ine sabato 10 settembre (orario da definire) torneranno in campo a Katowice (Polonia) per affrontare la vincente del confronto tra Slovenia e Ucraina: potrebbe palesarsi la rivincita dell’atto ...