Un Posto Al Sole anticipazioni: colpo di testa di Nunzio, lo farà davvero (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nelle prossime puntate di Un Posto Al Sole Nunzio Cammarota farà un colpo di testa. Il giovane non rinuncerà a Chiara Petrone. Nunzio e Katia Un Posto Al Sole Direttanews.com 06 09 22 (Raiplay screenshot)Nunzio sarà il protagonista di un colpo di scena incredibile. Scopriamo insieme che cosa accadrà al protagonista di Un Posto Al Sole, la soap napoletana che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. Un Posto Al Sole si era fermato per la pausa estiva di 2 settimane ma è ricominciato alla grande. Le puntate hanno avuto un grandissimo successo di ascolti e l'evento più importante è stato purtroppo la morte di ...

