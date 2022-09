Ultime Notizie – Mozambico, padre Zanotelli: “Suor Maria uccisa a bruciapelo da jihadisti” (Di mercoledì 7 settembre 2022) La missionaria comboniana uccisa in Mozambico è stata vittima di un “attentato jihadista. Hanno bussato alla porta della missione, Suor Maria ha aperto e le hanno sparato a bruciapelo”. Lo racconta all’Adnkronos padre Alex Zanotelli, missionario comboniano in contatto con le consorelle della Suora uccisa che sono riuscite a mettersi in salvo scappando nella foresta e mettendo in salvo le ragazze che aiutano nella missione. “La missione – racconta Zanotelli – si trova in una zona non lontana da Cabo Delgado, dove c’è un ritorno massiccio di jihadismo. Li’ c’e’ una grande rabbia popolare, la gente non riesce nemmeno ad accendere il gas del fornelletto per il cibo quotidiano. E il nostro Paese continua a genuflettersi”. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022) La missionaria combonianainè stata vittima di un “attentato jihadista. Hanno bussato alla porta della missione,ha aperto e le hanno sparato a”. Lo racconta all’AdnkronosAlex, missionario comboniano in contatto con le consorelle dellache sono riuscite a mettersi in salvo scappando nella foresta e mettendo in salvo le ragazze che aiutano nella missione. “La missione – racconta– si trova in una zona non lontana da Cabo Delgado, dove c’è un ritorno massiccio di jihadismo. Li’ c’e’ una grande rabbia popolare, la gente non riesce nemmeno ad accendere il gas del fornelletto per il cibo quotidiano. E il nostro Paese continua a genuflettersi”. ...

