Ucraina, l'Onu chiede una tregua su Zaporizhzhia: 'Le forze in campo usino buon senso e cooperazione' (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dopo il report dell'Aiea sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia, anche l'Onu interviene sulla sicurezza dell'impianto ucraino. Antonio Guterres, segretario generale dell'Onu, al consiglio di ... Leggi su globalist (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dopo il report dell'Aiea sulla centrale nucleare di, anche l'Onu interviene sulla sicurezza dell'impianto ucraino. Antonio Guterres, segretario generale dell'Onu, al consiglio di ...

tg2000it : RT @TV2000it: #Ucraina, allarme #Onu per #Zaporizhzhia news @tg2000it #7Settembre @vinmorgante - globalistIT : - TV2000it : #Ucraina, allarme #Onu per #Zaporizhzhia news @tg2000it #7Settembre @vinmorgante - Radio1Rai : #Ucraina Continua l’invasione russa e la controffensiva di Kiev. Al Consiglio di sicurezza Onu l'Agenzia internazio… - norditalia2020 : RT @StefaniaBattis4: Ucraina, #Zaporizhzhya spari di mitragliatrice anche davanti alla delegazione ONU Via @Tg1Rai con @SimoTraini e @Folio… -