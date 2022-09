Sportiva e chic insieme | denota subito una certa classe Da indossare tutti i giorni

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Più elegante di una t-shirt, più confortevole di una camicia classica. La polo in maglia a maniche lunghe è il pezzo smart da aggiungere al guardaroba capsula dell’Autunno-Inverno 2022/2023 per elevare il casual look o smorzare un outfit formale, proprio come insegnano le sfilate. La polo in maglia a costine di Khaite AI22/23 (Photo: Imaxtree). Leggi anche › T-shirt vincenti: le polo donna più belle dell’Estate 2022 Dove l’abbiamo vista Un must-have che ritorna ciclicamente in passerella, legato a stretto filo all’estetica borghese anni Settanta – non è un caso che tra le sue fan si annoveri proprio Miuccia Prada, che l’ha resa protagonista delle sue collezioni in diverse occasioni. Il look con la polo in maglia di Khaite AI22/23 (Photo: Imaxtree). ...

