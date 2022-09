Sorpresa per uno studente: gli auguri per la sua tesi arrivano da una celebrità (Di mercoledì 7 settembre 2022) Gli auguri per la tesi di uno studente arrivano direttamente da una celebrità mondiale. Uno studente ha ricevuto una Sorpresa inaspettata, ossia gli auguri da parte di una celebrità di livello mondiale. Il ragazzo ha postato la foto degli auguri del personaggio famoso sui social ed ha collezionato centinaia di like. Gli auguri della celebrità L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di mercoledì 7 settembre 2022) Gliper ladi unodirettamente da unamondiale. Unoha ricevuto unainaspettata, ossia glida parte di unadi livello mondiale. Il ragazzo ha postato la foto deglidel personaggio famoso sui social ed ha collezionato centinaia di like. GlidellaL'articolo proviene da CheSuccede.it.

meb : Finalmente anche a #Roma si parte: stasera abbiamo presentato i candidati e le candiate di @ItaliaViva e @Azione_it… - CarloCalenda : Questo progetto politico è una chiamata all’impegno per l’Italia che lavora, studia, produce. L’Italia seria che è… - ItaliaViva : 'Oggi corriamo per far vincere l'Italia e io credo che una Sala Rossa così piena anche a #Firenze l'avete vista poc… - CiociariaO : Frosinone Calcio, Ben Kone c'è. E i tifosi hanno già il loro idolo Il centrocampista la più bella sorpresa di quest… - AlbertodaSomma : RT @Resistenza1967: A sorpresa, durante l’intervista a #Fuoridalcoro, @matteosalvinimi si è SCUSATO per gli errori fatti ed ha auspicato il… -