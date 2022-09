Simeone: “Non vedo l’ora di ascoltare quella musica insieme ai nostri tifosi” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Giovanni Simeone è pronto a fare il suo primo esordio in Champions League con la maglia del Napoli Giovanni Simeone è carico per fare il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 7 settembre 2022) Giovanniè pronto a fare il suo primo esordio in Champions League con la maglia del Napoli Giovanniè carico per fare il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

TuttoCagliari : L'ex Simeone aspetta solo la Champions: 'Non vedo l’ora di ascoltare quella musica e vivere quell’ambiente incredib… - Capass8_ : @Nathan_Gr_ @Guidolino8 a me Osimhen non fa “impazzire”, ma non gli preferirei Simeone neanche sotto tortura. - Nathan_Gr_ : @Guidolino8 Voi non preferite Simeone a Osihmen perché osihmen deve ancora migliorare tecnicamente palla al piede? - sscalcionapoli1 : Monti: “Se Osimhen non ci sarà contro il Liverpool, credo che Raspadori possa sostituirlo meglio di Simeone”… - ilnapolionline : FOTO - Simeone carico: 'Non vedo l'ora di ascoltare quella musica nel nostro campo' - -