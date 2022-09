Sanità: analisi Gimbe, 'da partiti e coalizioni nessun piano rilancio Ssn' (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos Salute) - Dai partiti e coalizioni "nessun piano di rilancio per il servizio sanitario nazionale. manca una visione di sistema, assente la valutazione dell'impatto economico delle proposte, pandemia ai margini". Sono le conclusioni del report della Fondazione Gimbe che ha analizzato tutte le proposte di coalizioni e schieramenti relative a Sanità e ricerca biomedica pubblicate sul sito del ministero dell'Interno. L'analisi è stata condotta sui programmi elettorali depositati dai partiti entro il 14 agosto. Sono stati espressamente esclusi dall'analisi i programmi elettorali pubblicati sui siti web dei partiti, oltre che tutti i materiali divulgativi e le ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos Salute) - Daidiper il servizio sanitario nazionale. manca una visione di sistema, assente la valutazione dell'impatto economico delle proposte, pandemia ai margini". Sono le conclusioni del report della Fondazioneche ha analizzato tutte le proposte die schieramenti relative ae ricerca biomedica pubblicate sul sito del ministero dell'Interno. L'è stata condotta sui programmi elettorali depositati daientro il 14 agosto. Sono stati espressamente esclusi dall'i programmi elettorali pubblicati sui siti web dei, oltre che tutti i materiali divulgativi e le ...

WRicciardi : Oms: “Il 51% dei post sui vaccini Covid sono fake news. Servono nuove politiche per l’informazione sui social media… - Marilenapas : RT @QSanit: Oggi è la Giornata dei “cieli blu” e l’Oms ricorda che ogni anno l’inquinamento atmosferico è responsabile di 500mila morti pre… - Aringoogle : RT @QSanit: La #sanità nei programmi elettorali? Più facile parlare d’altro - QSanit : La #sanità nei programmi elettorali? Più facile parlare d’altro - RosariaIardino : La crisi energetica non è l’unica emergenza destinata ad aggravarsi a partire dal questo autunno. La sanità non se… -