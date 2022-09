Rita Dalla Chiesa contro Fedez: “Mi fanno male le sue parole contro i Carabinieri, forse neanche si rendeva conto di quello che stava cantando” (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Per me i Carabinieri non possono essere toccati in nessun modo, è qualcosa che mi fa male sentire usare quei termini. Ma è vero che fa parte del linguaggio della musica rap, in tutto il mondo e non solo in Italia. Si tratta di un linguaggio giovanile che possiamo accettare o meno, io non lo accetto ma io non sono giovane. Insomma non mi scandalizzo più di tanto”. Così dice Rita Dalla Chiesa, conduttrice tv e figlia del generale ucciso 40 anni fa Dalla mafia, commentando la richiesta di archiviazione da parte della Procura di Milano in merito alla denuncia contro Fedez per la canzone in cui definiva i Carabinieri e i militari ‘infami e figli di cane’. “A me piacciono le canzoni di Fedez, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Per me inon possono essere toccati in nessun modo, è qualcosa che mi fasentire usare quei termini. Ma è vero che fa parte del linguaggio della musica rap, in tutto il mondo e non solo in Italia. Si tratta di un linguaggio giovanile che possiamo accettare o meno, io non lo accetto ma io non sono giovane. Insomma non mi scandalizzo più di tanto”. Così dice, conduttrice tv e figlia del generale ucciso 40 anni famafia, commentando la richiesta di archiviazione da parte della Procura di Milano in merito alla denunciaper la canzone in cui definiva ie i militari ‘infami e figli di cane’. “A me piacciono le canzoni di, ...

