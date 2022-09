Reggina | Gagliolo | “Abbiamo affrontato due neopromosse | ora affronteremo una attrezzata”

Leggi su vivendopalermo.news

(Di mercoledì 7 settembre 2022)fa il quadro della situazione, spiegando che lasta andando molto bene ma che ancora deve affrontare squadre meglio attrezzate.Si fa notare che ad oggi le squadre affrontate non sono le blasonate corazzate, ma tra quelle che già hanno giocato contro la; ci sono due.Poi uno sguardo alla prossima gara, questa invece sarà un test impegnativo, il Pisa una squadrapotrebbe dare del vero filo da torcere. “disputato quattro partite e affrontate due, Sudtirol e Palermo. Fare progetti è ancora presto, siamo obbligati a tenere i piedi ben piantati a terra. Sabato a Pisa, sarà un buon test contro una squadrae forte in ogni reparto. Non dimentichiamo che lo ...