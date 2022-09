Radar-Esploratori dell’Immaginario | nel cuore di Trastevere tre giorni dedicati a fumetti e cultura pop

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Da venerdì 9 a domenica 11 settembre a Roma, a Palazzo Velli in piazza Sant’Egidio, 10, si terrò la nuova edizione del fortunatissimo evento contenitore “” che nasce con l’obiettivo di promuovere il libro e il fumetto. Curatore artistico della rassegna è Pier Luigi Manieri, saggista cinematografico, scrittore, ideatore di importanti appuntamenti die spettacolo. La manifestazione realizzata in collaborazione con la Regione Lazio, scandaglia l’immaginario pop offrendo un concentrato die intrattenimento. Ne risulta un accattivante mix di eventi per tutte le età, che spazia dagli spettacoli dal vivo, alle proiezioni, dalle mostre alle presentazioni di libri ed ancora letture, incontri ed esperienze di realtà aumentata. ...

