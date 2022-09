Peppa Pig, in onda la prima coppia lesbica nella storia della serie animata (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Sono Penny Polar Bear. Vivo con mia mamma e l’altra mia mamma“. Spunta così la prima coppia omosessuale nel cast di personaggi della serie animata più amata dai bambini, Peppa Pig. L’ episodio del programma televisivo intitolato “Families” è andato in onda su Channel 5 in Gran Bretagna e ha segnato un cambio di passo importante nel segno dell’inclusione. Penny Polar Bear disegna la sua famiglia“Vivo con mia mamma e l’altra mia mamma” Gli animali antropomorfi, inclusi gli amici di Peppa, Suzi, Sheep e Danny Dog tra gli altri, stavano disegnando il ritratto della propria famiglia, quando è accaduto: la dolce Penny Polar Bear ha disegnato le sue due mamme. Per poi spiegare alle tre amiche il suo schizzo: “Sono Penny Polar Bear. Vivo con ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Sono Penny Polar Bear. Vivo con mia mamma e l’altra mia mamma“. Spunta così laomosessuale nel cast di personaggipiù amata dai bambini,Pig. L’ episodio del programma televisivo intitolato “Families” è andato insu Channel 5 in Gran Bretagna e ha segnato un cambio di passo importante nel segno dell’inclusione. Penny Polar Bear disegna la sua famiglia“Vivo con mia mamma e l’altra mia mamma” Gli animali antropomorfi, inclusi gli amici di, Suzi, Sheep e Danny Dog tra gli altri, stavano disegnando il ritrattopropria famiglia, quando è accaduto: la dolce Penny Polar Bear ha disegnato le sue due mamme. Per poi spiegare alle tre amiche il suo schizzo: “Sono Penny Polar Bear. Vivo con ...

