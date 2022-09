No, la farina proteica non è fatta con gli insetti (Di mercoledì 7 settembre 2022) Sulla bacheca Twitter di Alessandro Meluzzi il 28 agosto 2022 è apparso questo tweet: pic.twitter.com/5sMPcgZML4 — Alessandro Meluzzi (@a meluzzi) August 28, 2022 Nel caso venga rimosso o abbiate problemi a vedere la bacheca di Meluzzi, vi riporto il testo: Cominciate a controllare bene le etichette dei prodotti trasformati: biscotti, dolci, semipreparati e preparati liofilizzati, snack… Infileranno la farina di insetti ovunque. La chiamano “farina proteica” … Siamo andati a verificare Prima di tutto va detto che oggi, 7 settembre 2022, in Europa sono autorizzati (finora) solo tre insetti per l’alimentazione dell’uomo: locusta migratoria tarme della farina essiccate grilli domestici Tutti e tre gli ingredienti vanno correttamente riportati in etichetta con la loro ... Leggi su butac (Di mercoledì 7 settembre 2022) Sulla bacheca Twitter di Alessandro Meluzzi il 28 agosto 2022 è apparso questo tweet: pic.twitter.com/5sMPcgZML4 — Alessandro Meluzzi (@a meluzzi) August 28, 2022 Nel caso venga rimosso o abbiate problemi a vedere la bacheca di Meluzzi, vi riporto il testo: Cominciate a controllare bene le etichette dei prodotti trasformati: biscotti, dolci, semipreparati e preparati liofilizzati, snack… Infileranno ladiovunque. La chiamano “” … Siamo andati a verificare Prima di tutto va detto che oggi, 7 settembre 2022, in Europa sono autorizzati (finora) solo treper l’alimentazione dell’uomo: locusta migratoria tarme dellaessiccate grilli domestici Tutti e tre gli ingredienti vanno correttamente riportati in etichetta con la loro ...

