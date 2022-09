“Mi fa soffrire da morire”, Tiziano Ferro l’ha deciso per i figli: le sue parole feriscono gli italiani (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tiziano Ferro è diventato papà a febbraio con suo marito Victor e la notizia è stata accolta con grande gioia, poi la decisione irreversibile Il cantante di fama internazionale è amato dal mondo intero, ancor più dopo aver sposato un americano ed aver avuto dei figli insieme. È solo in Italia che i due hanno L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 7 settembre 2022)è diventato papà a febbraio con suo marito Victor e la notizia è stata accolta con grande gioia, poi la decisione irreversibile Il cantante di fama internazionale è amato dal mondo intero, ancor più dopo aver sposato un americano ed aver avuto deiinsieme. È solo in Italia che i due hanno L'articolo proviene da Inews24.it.

LaVeritaWeb : I parenti delle vittime private di assistenza e terapie: «Lasciati a soffrire per giorni. Quando li ricoveravano er… - nonabbiatepaura : @matteosalvinimi Istituisca, Sig. Salvini, un referendum consultivo per dire senza se e senza ma, quanti italiani s… - annaiov1 : @colmissima Tra l'altro è il modo di mandare il messaggio sbagliatissimo, bastava un semplice 'è consigliato avere… - antonialaco00 : @masolinismo @conteDartagnan e quanto prendi di reddito di cittadinanza? non ciurlare nel manico perché si conoscon… - Witchlight2 : @fa39893147 @Unastella1234 @MadameA02 Eh già, meglio far nascere un bambino destinato a soffrire e a morire dopo un… -