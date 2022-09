Matteo Salvini: “La mia fidanzata mi dice che devo dimagrire se voglio stare al governo…”. E spunta il gossip: nozze in arrivo per il leader della Lega? (Di mercoledì 7 settembre 2022) Una campagna elettorale breve ma sicuramente intensa. I leader girano l’Italia e si preparano al voto, in attesa del giudizio degli elettori il prossimo 25 settembre. Matteo Salvini punta anche sulla dieta con uno stop ai carboidrati: “Di fumare ha smesso tre anni e mezzo fa e sta mantenendo l’impegno. Niente dolci, tanta acqua e frutta. Sveglia prestissimo per fare la rassegna stampa e calibrare i contenuti dei comizi”, spiegano i suoi fedelissimi al Corriere della Sera. Il leader della Lega fa le ore piccole, spesso con dirette su TikTok anche dopo la mezzanotte, e la remise en forme ha già portato alla perdita di qualche chilo. Nella sua agenda è scomparsa la casella “pranzo” mentre non rinuncia a un pisolino in auto durante gli spostamenti: “A Modica ho mangiato la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Una campagna elettorale breve ma sicuramente intensa. Igirano l’Italia e si preparano al voto, in attesa del giudizio degli elettori il prossimo 25 settembre.punta anche sulla dieta con uno stop ai carboidrati: “Di fumare ha smesso tre anni e mezzo fa e sta mantenendo l’impegno. Niente dolci, tanta acqua e frutta. Sveglia prestissimo per fare la rassegna stampa e calibrare i contenuti dei comizi”, spiegano i suoi fedelissimi al CorriereSera. Ilfa le ore piccole, spesso con dirette su TikTok anche dopo la mezzanotte, e la remise en forme ha già portato alla perdita di qualche chilo. Nella sua agenda è scomparsa la casella “pranzo” mentre non rinuncia a un pisolino in auto durante gli spostamenti: “A Modica ho mangiato la ...

