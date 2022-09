Liverpool, a Salah luccicano gli occhi per la bellezza del Lungomare di Napoli (Di mercoledì 7 settembre 2022) Passeggiata mattutina per il Liverpool sul Lungomare di Napoli. I Reds, guidati da Jurgen Klopp, hanno fatto un giro nella stupenda location partenopea ed hanno ammirato dall’esterno il Castel dell’Ovo. Una mezz’oretta di passeggiata per gli inglesi che hanno fatto poi rientro all’Hotel Vesuvio, dove l’intera truppa ha pernottato ieri sera, in vista della gara di stasera in Champions League allo stadio “Diego Armando Maradona”. Una cinquantina di tifosi era fuori all’hotel ed ha voluto salutare i calciatori del Liverpool. Tra questi Mohamed Salah che ha già avuto modo di affrontare il Napoli in diverse circostanze, sia con la Roma che con i Reds. Alla domanda di un tifoso sulla bellezza di Napoli, l’egiziano pare abbia risposto con la frase ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 7 settembre 2022) Passeggiata mattutina per ilsuldi. I Reds, guidati da Jurgen Klopp, hanno fatto un giro nella stupenda location partenopea ed hanno ammirato dall’esterno il Castel dell’Ovo. Una mezz’oretta di passeggiata per gli inglesi che hanno fatto poi rientro all’Hotel Vesuvio, dove l’intera truppa ha pernottato ieri sera, in vista della gara di stasera in Champions League allo stadio “Diego Armando Maradona”. Una cinquantina di tifosi era fuori all’hotel ed ha voluto salutare i calciatori del. Tra questi Mohamedche ha già avuto modo di affrontare ilin diverse circostanze, sia con la Roma che con i Reds. Alla domanda di un tifoso sulladi, l’egiziano pare abbia risposto con la frase ...

