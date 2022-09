(Di mercoledì 7 settembre 2022)non è soddisfatta del risultato di ieri al Parc des Princes:una Juventud, Mbappé e compagniro potuto fare di più. “Logico vincitore sulla(2-1), al termine di un match generalmentellato, il club della Capitale puòsoddisfatto del risultato, anche se non del tutto. Ha vintoil suo avversario più forte nella fase a gironi e per il momento gli basta. Ma se finalmente vuole realizzare le sue ambizioni e vincere questa competizione, dovrà gestire meglio gli alti e bassi delle sue partite. Perché il punteggiopotuto emolto più pesantei deludenti torinesi”. Il Psg ha ...

ZonaBianconeri : RT @napolista: L’Equipe: la vittoria del #Psg avrebbe dovuto essere più schiacciante contro una #Juventus deludente Il club può essere sod… - napolista : L’Equipe: la vittoria del #Psg avrebbe dovuto essere più schiacciante contro una #Juventus deludente Il club può e… -

Tutto Juve

... con il supporto di un'transdisciplinare, dove gli stessi ... ''Housing first è meglio dei dormitori perché è una situazione ...le azioni da sostenere e questa per noi è una grandissima...con a bordo un'cardiologica sosterà in Piazza dellaa Reggio Emilia , accanto al Teatro Valli, per offrire gratuitamente un check up e il calcolo del rischio cardiovascolare.'... L'Equipe non ha dubbi: "Mbappè e Neymar un passo avanti a tutti"