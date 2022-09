La storia dei social media cinesi e la “filigrana digitale” sugli screenshot (Di mercoledì 7 settembre 2022) Una sorta di impronta digitale invisibile. Trasparente ma allo stesso tempo contenente informazioni e riferimenti sull’identità digitale (e, di conseguenza, fisica) di chi effettua, attraverso il proprio smartphone (o altri dispositivi come pc o tablet) uno screenshot. Tutto ciò, sotto forma di una filigrana non facilmente percepibile, sta comparendo “all’interno” di alcune immagini “immortalate” dagli utenti che frequentano alcuni social media cinesi. Un’iniziativa che, come ampiamente prevedibile, ha obiettivi dichiaratamente positivi (come quello di “tracciare” gli autori di condivisione di immagini e contenuti sensibili), ma ha risvolti che possono essere anche molto oscuri. LEGGI ANCHE > Peiter Zatko ha parlato dei presunti rapporti di Twitter con Cina e Russia ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 7 settembre 2022) Una sorta di improntainvisibile. Trasparente ma allo stesso tempo contenente informazioni e riferimenti sull’identità(e, di conseguenza, fisica) di chi effettua, attraverso il proprio smartphone (o altri dispositivi come pc o tablet) uno. Tutto ciò, sotto forma di unanon facilmente percepibile, sta comparendo “all’interno” di alcune immagini “immortalate” dagli utenti che frequentano alcuni. Un’iniziativa che, come ampiamente prevedibile, ha obiettivi dichiaratamente positivi (come quello di “tracciare” gli autori di condivisione di immagini e contenuti sensibili), ma ha risvolti che possono essere anche molto oscuri. LEGGI ANCHE > Peiter Zatko ha parlato dei presunti rapporti di Twitter con Cina e Russia ...

GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #6settembre 1757; nasce l'illustre Marchese de #LaFayette, figura chiave della storia europea e americ… - ale_dibattista : Per non dimenticare il livello penoso di gran parte della politica italiana (e del PD di @EnricoLetta in particolar… - DiMarzio : .@ManUtd: ecco #Antony. La favela a San Paolo, l'autobus per lo Stadio Morumbi e ora il Teatro dei sogni. La sua st… - mayehmproject : RT @Brunomgiordano: Credo che mai come in queste elezioni sia chiara la funzione dei liberali, bastonare qualsiasi ipotesi di cambiamento e… - VINCENZ25499847 : @ApacheRossonero 'E ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni perciò abbiamo sempre ragione E andiamo dritti… -