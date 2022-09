La faccia tosta di Cingolani: “L’Italia non prende ordini da nessuno” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set – Per Roberto Cingolani “L’Italia non prende ordini da nessuno”. Il ministro della transizione ecologica, riportato dall’Ansa, risponde così alle dichiarazioni di Mosca sulle questioni di dipendenza del nostro Paese da Washington e Bruxelles. Cingolani ci prova: “L’Italia non prende ordini” Così parla Cingolani, ospite della trasmissione Il cavallo e la torre, su Rai3, condotta da quell’altro patriota di Marco Damilano: “È la logica di un rappresentante di uno Stato totalitario che pensa che si possa imporre ad uno Stato qualcosa. Si figuri se L’Italia può seguire gli ordini di qualcuno“. Insomma, non esisterebbe la prevaricazione nella politica mondiale, o per meglio dire ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set – Per Robertononda”. Il ministro della transizione ecologica, riportato dall’Ansa, risponde così alle dichiarazioni di Mosca sulle questioni di dipendenza del nostro Paese da Washington e Bruxelles.ci prova: “non” Così parla, ospite della trasmissione Il cavallo e la torre, su Rai3, condotta da quell’altro patriota di Marco Damilano: “È la logica di un rappresentante di uno Stato totalitario che pensa che si possa imporre ad uno Stato qualcosa. Si figuri sepuò seguire glidi qualcuno“. Insomma, non esisterebbe la prevaricazione nella politica mondiale, o per meglio dire ...

ciastin : la faccia tosta che ha avuto nel ripostare la sospensione del tour senza aggiungere una singola parola ?? - IlPrimatoN : Come negare l'evidenza ?? @StelioFergola - Bluelake76 : @TuttoSportUSA @LoredanaNavarra @Resistenza1967 e pensare che tra quelli che hanno delocalizzato per non pagare qui… - AlanIlMagi : Letta che parla di attacco alla democrazia. Che faccia tosta (per non dire altro…) - williamsoi9 : Ma #Putin ha pure il coraggio e la faccia tosta di pontificare? -