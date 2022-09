Jim Cornette su CM Punk | “Ha fatto ciò che mesi fa hanno fatto a lui”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Jim, ex manager in WWE, storico di Wrestling e Podcaster, ha espresso la sua riguardo l’incidente della conferenza stampa post-All Out: “Ho visto molte persone su Twitter stamattina scrivere ‘Come si è permessoa fare questo?’ (le critiche mosse ad Adam Page, agli Young Bucks e a Kenny Omega). Io credo che ilre istigante e motivante sia che lo stesso Adam Page hala stessa cosa, solo non ben riuscita come questa, e in una….maniera passivo-aggressiva. Che è il modo in cui gli Young Bucks fanno le cose… Ma se parliamo di non essere professionali…. Sulla tv nazionale Adam Page ha attraversato questo ponte dell’arcobaleno per primo” Cosa avrebbeAdam Page? Jimha specificato ...