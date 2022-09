Inter | Gazzetta | “Onana pronto per il debutto”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 7 settembre 2022)- Semplice rifinitura per l’, manca poco al fischio iniziale che sancirà ilper i Nerazzurri in Champions League.per l’in Champions League, in programma stasera alle ore 20:45, contro il Bayern Monaco di Nagelsmann. I Nerazzurri, provenienti dalla sconfitta nel derby, hanno bisogno di risollevarsi. Si parla anche di cambi di formazione, soprattutto in porta, dove Handanovic non convince più. Conferma anche delladello Sport, che comunica ciò: “Il sorpasso è completato, l’allenamento di stamattina ha confermato i sussurri di ieri: Andrégiocherà titolare stasera a San Siro contro il Bayern, questa la decisione di Inzaghi dopo la rifinitura. Un avvicendamento che fa rumore: per il capitano Handanovic ...