In Kazakistan attese oltre 100 delegazioni da 50 Paesi per l’incontro interreligioso col Papa

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Città del Vaticano – Inarriveranno leader spirituali delle religioni mondiali e tradizionali dell’Islam, Cristianesimo, Buddismo, Ebraismo, Induismo, Taoismo, Zoroastrismo, Shintoismo, personaggi politici, rappresentanti di organizzazioni internazionali e esperti.al, ci saranno il Grande Imam di Al-Azhar, Ahmed al-Tayyeb, e il rabbino capo di Israele David Lau. Il tema principale del Congresso è “il ruolo dei leader delle religioni mondiali e tradizionali nello sviluppo spirituale e sociale dell’umanità nel periodo post-pandemico”. Nelle diverse sessioni di lavoro, il congresso approfondirà vari temi come “il ruolo delle religioni nel rafforzamento dei valori spirituali e morali nel mondo moderno”; “il ruolo dell’educazione” per la convivenza di religioni e culture e il “rafforzamento della pace e dell’armonia”; ...

Pechino, per ora, rimane silente, ma secondo quanto emerso nei giorni scorsi, il presidente cinese sarà in visita inil 14 settembre prossimo, a ridosso del vertice della Sco. La visita ...Posso dirvi con certezza che il popolo del, indipendentemente dalla religione, attende ... A Nur Sultan, infatti, sonopiù di 100 delegazioni provenienti da 60 Paesi, inclusi ...Oltre al Papa, ci saranno il Grande Imam di Al-Azhar, Ahmed al-Tayyeb, e il rabbino capo di Israele David Lau. Il tema principale del Congresso è "il ruolo dei leader delle religioni mondiali e tradiz ...La prossima settimana i due leader si ritroveranno di fronte dopo 8 mesi, quando la guerra in Ucraina non era ancora scoppiata ...