Il caro energia si fa sentire: lievitano i costi di asili nido e case di riposo. “Pronti a consegnare le chiavi degli istituti al Prefetto” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ogni bambino che frequenterà quest’anno un asilo nido o una scuola materna costerà 40 euro in più solo per le maggiori spese di energia elettrica e gas. Considerando che le scuole dell’infanzia paritarie in Italia sono 8.634 con 470 mila bambini, mentre ad un nido sono iscritti 393 bambini da 1 a 3 anni, il totale della popolazione interessata è di circa 863mila piccoli di età inferiore ai 6 anni. In termini economici la stangata energetica potrebbe tradursi in una maggiore spesa per 350 milioni di euro. Lo ha calcolato la Federazione Italiana Scuole Materne che ha sollecitato assieme ad Uripa (case di riposo, ndr) alcuni emendamenti per spingere il governo a varare misure di detrazione fiscale per far fronte a un’emergenza che altrimenti si risolverà in un aumento delle rette. “Se non verranno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ogni bambino che frequenterà quest’anno un asiloo una scuola materna costerà 40 euro in più solo per le maggiori spese dielettrica e gas. Considerando che le scuole dell’infanzia paritarie in Italia sono 8.634 con 470 mila bambini, mentre ad unsono iscritti 393 bambini da 1 a 3 anni, il totale della popolazione interessata è di circa 863mila piccoli di età inferiore ai 6 anni. In termini economici la stangata energetica potrebbe tradursi in una maggiore spesa per 350 milioni di euro. Lo ha calcolato la Federazione Italiana Scuole Materne che ha sollecitato assieme ad Uripa (di, ndr) alcuni emendamenti per spingere il governo a varare misure di detrazione fiscale per far fronte a un’emergenza che altrimenti si risolverà in un aumento delle rette. “Se non verranno ...

