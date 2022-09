Google Chrome: aggiornamento essenziale per la sicurezza dei vostri dispositivi (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un update che va a risolvere una falla di sicurezza ritenuta “critica” da Big G. Parliamo di Google Chrome, uno dei browser – se non il browser – più popolari al mondo. E proprio per questo motivo tra i più esposti a pericoli della rete e non solo. Google Chrome: update disponibile – 6922 www.computermagazine.itL’update di Google Chrome è finalmente disponibile e, a rilasciarlo, come sempre, ci ha pensato la stessa azienda. Big G ha infatti confermato di aver reso disponibile – come sempre via OTA – l’update che vede protagonista Google Chrome. Il browser giunge così alla versione numero 105 fin dal suo lancio, con disponibilità per Windows, macOS e Linux. Pur non essendo un “major update”, quindi restando alla centocinquesima ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un update che va a risolvere una falla diritenuta “critica” da Big G. Parliamo di, uno dei browser – se non il browser – più popolari al mondo. E proprio per questo motivo tra i più esposti a pericoli della rete e non solo.: update disponibile – 6922 www.computermagazine.itL’update diè finalmente disponibile e, a rilasciarlo, come sempre, ci ha pensato la stessa azienda. Big G ha infatti confermato di aver reso disponibile – come sempre via OTA – l’update che vede protagonista. Il browser giunge così alla versione numero 105 fin dal suo lancio, con disponibilità per Windows, macOS e Linux. Pur non essendo un “major update”, quindi restando alla centocinquesima ...

lorydlsantosays : @kfriedstripper allora io per guardare roba su bbciplayer usavo touchvpn. è un’estensione per google chrome amo - lorydlsantosays : @kfriedstripper ce ne stanno un paio per google chrome - ViperBite1908 : @prokofiev95 Basterebbe una di queste per non leggere le tue stronzate... il problema è che torneremmo tutti all'et… - blackeyes972 : Scorciatoie da tastiera per Chrome Google Chrome venne annunciato e presentato il 1º settembre 2008 con un fumetto… - guruhitech1 : Google Chrome ora ti permette di risparmiare batteria #Chrome #Google #browser #CPU #batteria #risparmio -