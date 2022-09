"Gli conviene vincere?": la domanda choc di Caracciolo, cosa può succedere dopo il voto (Di mercoledì 7 settembre 2022) Lucio Caracciolo, ospite di Otto e Mezzo, il talk show di la7 condotto da Lilli Gruber, spiega quali sono gli scenari per il voto del prossimo 25 settembre. L'opinionista e direttore di Limes fa una riflessione che tiene conto anche del contesto internazionale in cui maturerà il risultato delle urne. Di fatto secondo Caracciolo, che lancia una provocazione, a nessuno converrebbe vincere, soprattutto al centrodestra: "Gli conviene? C'è la crisi economica, la crisi energetica, una tempesta sta per abbattersi sul Paese, mi chiedo conviene al centrodestra vincere? Non si può fare certo qualcosa di diverso da quello che si sta facendo in questo momento". Poi ha aggiunto: "Alla fine gli conviene perché si divertono, ma di certo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Lucio, ospite di Otto e Mezzo, il talk show di la7 condotto da Lilli Gruber, spiega quali sono gli scenari per ildel prossimo 25 settembre. L'opinionista e direttore di Limes fa una riflessione che tiene conto anche del contesto internazionale in cui maturerà il risultato delle urne. Di fatto secondo, che lancia una provocazione, a nessuno converrebbe, soprattutto al centrodestra: "Gli? C'è la crisi economica, la crisi energetica, una tempesta sta per abbattersi sul Paese, mi chiedoal centrodestra? Non si può fare certo qualdi diverso da quello che si sta facendo in questo momento". Poi ha aggiunto: "Alla fine gliperché si divertono, ma di certo ...

