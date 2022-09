GdS – Gosens-Bayer Leverkusen | proposto un prestito all’Inter

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 7 settembre 2022) 2022-08-30 18:48:00 L’autorevole Gazzetta: Il club di Bundesliga ha bussato alla porta dei nerazzurri per il 28enne, ma il, senza obbligo di riscatto, non può far vacillare la dirigenza interistaRobinfatica a spiccare il volo, ma in patria non si sono dimenticati delle prodezze che l’esterno tedesco è capace di mettere in mostra quando è al top della forma. Non lo ha dimenticato il, protagonista di un sondaggio con i nerazzurri per capire i margini di manovra per un acquisto a titolo temporaneo dell’ex atalantino. Le necessità interiste di attivo sul mercato sono note a tutti, ma non è certo una poter convincere Steven Zhang a privarsi di quello che sulla carta è un titolare di Simone Inzaghi. Intanto, contro la Cremonese, il ...