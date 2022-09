Francesco Totti | sfregio finale a Ilary Blasi | dove è stato beccato con Noemi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 settembre 2022)si stanno per separare ufficialmente: stando alle ultime indiscrezioni, l'accordo per il divorzio è ormai vicino, e così non stupisce che l'ex capitano della Roma stia iniziando a farsi vedere anche in pubblico con la sua nuova fiamma,Bocchi. Quest'ultima ha aspettato pazientemente il momento giusto, dato che gli ultimi mesi sono stati non facili da gestire. La nuova coppia è stata paparazzata in un ristorante di Terracina, lo stesso che in passatoha frequentato spesso con la sua ex moglie. Ad avere le foto è sempre il settimanale Chi, che già in precedenza aveva pubblicato le prove della frequentazione trae la Bocchi: il giornale diretto da Alfonso Signorini aveval'ex capitalo ...