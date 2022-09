Fenerbahce vs Dynamo Kiev – pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 7 settembre 2022) La campagna di Europa League 2022-23 inizierà questa settimana e ilospiterà la Dinamonella partita inaugurale del Gruppo B giovedì 8 settembre. Gli ospiti arrivano a questa partita senza una vittoria nelle loro precedenti quattro prestazioni in tutte le competizioni, mentre i padroni di casa sono freschi di una vittoria per 2-0. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18:45 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreIlha iniziato bene la sua campagna 2022-23 in tutte le competizioni e attualmente si trova al terzo posto nella Super Lig turca dopo le prime cinque partite. La squadra ha vinto tre dei suoi ...