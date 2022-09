EuroBasket 2022 | l’Italia agli ottavi con la Gran Bretagna

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Milano – Si attendeva una reazione dopo il ko con l’Ucraina (leggi qui) e reazione c’è stata. Sonora, roboante, convincente. In un Forum di Milano esaurito in ogni ordine di posti, gli Azzurri dell’Italbasket superano la Croazia (81-76) al termine di una partita bellissima ed equilibrata e tornano in ballo per il secondo posto del girone CEuropei di Pallacanestro. La qualificazione per Berlino è già assicurata, resta da stabilire il piazzamento. Giovedì, dopo il giorno di riposo, la squadra allenata da Gianmarco Pozzecco torna in campo per affrontare la(ore 21.00, live su SkySportArena e ELEVEN), unica squadra del girone ancora a secco di vittorie dopo il ko odierno con l’Estonia (94-62). Non è più in discussione il primato della Grecia, che ha superato l’Ucraina 99-79. I migliori marcatori Azzurri sono stati ...