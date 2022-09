DiMartedì | Paolo Mieli smonta il processo a Meloni | «È stata geniale | va riconosciuto» video

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 7 settembre 2022) «Io non credo che ci sia un solo italiano che pensi che si riapra la storia di cento anni fa». Nel corso della puntata di ieri diè servito l’intervento diper fare giustizia in quello che, come ha riferito Guido Crosetto, lasciando nell’anonimato la sua fonte, perfino «una autorevole giornalista di sinistra» ha definito un «ignobile a Giorgia», con un’opinione condivisa da molti anche sui social. «Non c’è un solo italiano che creda al ritorno del fascismo» Intervistato da Giovanni Floris sull’allarme fascismo, il giornalista con vocazione da storico ha chiarito di non credere affatto cheincarni un ritorno al passato. «Io non credo che abbia il peso della Fiamma, della storia neofascista», ha spiegato...