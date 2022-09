Chiarimenti su quando uscirà iOS 16, tappa parziale all’evento Apple (Di mercoledì 7 settembre 2022) In molti si chiedono quando uscirà iOS 16 proprio oggi 7 settembre, non a caso. La giornata odierna è quella dedicata alla presentazione iPhone 14 durante l’evento Apple in programma alle 19. In molti si aspetterebbero, contestualmente, anche il rilascio dell’ultimo aggiornamento dell’azienda di Cupertino ma così (quasi certamente) non sarà. Chiariamo dunque cosa sia lecito aspettarsi nelle prossime ore e pure nei prossimi giorni. Cosa succedere all’interno dell’Apple Event L’evento Apple odierno comincerà alle ore 19: dopo la presentazione degli iPhone 14, ci si dovrebbe concentrare sull’esperienza software giunta a maturazione dopo il primo lancio di giugno alla WWDC 2022. Ebbene, dalle parole di Tim Cook apprenderemo di certo quale sarà la strategia di distribuzione dell’update. In base a ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 settembre 2022) In molti si chiedonoiOS 16 proprio oggi 7 settembre, non a caso. La giornata odierna è quella dedicata alla presentazione iPhone 14 durante l’eventoin programma alle 19. In molti si aspetterebbero, contestualmente, anche il rilascio dell’ultimo aggiornamento dell’azienda di Cupertino ma così (quasi certamente) non sarà. Chiariamo dunque cosa sia lecito aspettarsi nelle prossime ore e pure nei prossimi giorni. Cosa succedere all’interno dell’Event L’eventoodierno comincerà alle ore 19: dopo la presentazione degli iPhone 14, ci si dovrebbe concentrare sull’esperienza software giunta a maturazione dopo il primo lancio di giugno alla WWDC 2022. Ebbene, dalle parole di Tim Cook apprenderemo di certo quale sarà la strategia di distribuzione dell’update. In base a ...

